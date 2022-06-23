Son dakika haberleri... İzmir'e şehit ateşi düştü Son dakika haber... DİYARBAKIR'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi. DİYARBAKIR'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalındaki planlı operasyonda, dün yaya intikali sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı. Teröristlerle çıkan çatışmada, 9 yıllık personel Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası İçen'in acı haberi, Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililerce verildi. Annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Turgut İçen'in cenazesi, ikindi vakti Ödemiş ilçesindeki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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