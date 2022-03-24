Son dakika haberleri | İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, binada hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanıklar müteahhit H.U. ve fenni mesul T.A'nın yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Depremde kızını kaybeden müşteki Osman Demir, Emrah Apartmanı'nın enkaz fotoğraflarını göstererek, "Etraftakiler tamamen ayakta dururken bizim bina toprak yığınına dönüşmüş. Bizde kolon bile yok. Çevredekiler tamamen ayakta dururken bizim bina böyleyse mutlaka bir hata var. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti ve sanıklara enkazdan çıkarıldığı sırada çekilmiş fotoğrafları gösteren müşteki Şaziye Demir ise enkazdan kendisinin yaralı kurtulduğunu ancak kızını yitirdiğini belirterek, "Bina kum yığınıydı. Bu nasıl sağlam bina." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının bu sırada Demir'e "şov yapmayın" demesi üzerine eşi Osman Demir, ayağa kalkarak, "Sizin çocuğunuz yok mu? Tek evladımızı kaybettik. Ne şovu. Diri diri toprağa gömüldük. Bizden özür dilemenizi bekliyoruz." dedi.

Demir ailesinin avukatı Nilsu Karaman Aktarıcı da mahkeme başkanına tepki göstererek, "Bir ömür boyu yas tutacak bir aileye 'şov yapma' kelimesi çok talihsiz. Gereken şikayetleri yapacağız." diye konuştu.

Bir müşteki avukatı da söz alarak, "Hiçbir müşteki şov yapmıyor. Daha güzel bir şekilde ifade edilebilir." dedi.

Duruşmada, enkazda yakınlarını kaybeden diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi oldu.

Fenni mesul ve statik proje müellifi sanık T.A, projelerinin bilirkişi raporlarıyla aklandığını savunarak, binanın yıkılmasında sorumluluğu olmadığını ileri sürdü.

Müteahhit sanık H.U. da depremde gelinini ve torunlarını kaybettiğini belirterek, "Kusurum yoktu. Takdir-i ilahi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma bitiminde sanık yakınları ile müştekiler arasında gerginlik yaşandı.

Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.