Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ve kol saatlerinin çalınması anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ve kol saatlerinin çalınması anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kuyumcu dükkanına giren yüzü kapalı kişinin, bir süre gezindikten sonra rafta duran saatleri alıp uzaklaştığı görülüyor. Şüphelinin çok kısa sürede soygunu yapıp uzaklaştığı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün gece bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, iş yerinin kepenginin ve camının kırılarak bir miktar ziynet eşyası ile 15 kol saatinin çalındığını belirlemişti. İş yeri alarmının çalmasıyla panikleyip kaçan hırsızın düşürdüğü bazı ziynet eşyalarını ise toplanıp kuyumcuya teslim edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Güngör İzmir Güncel Haberler

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