Son dakika haberleri | İzmir'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Güncel Haberler Son dakika haber: İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yaparken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Hamza Duygu, tedavi gördüğü hastanede öldü. İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yaparken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Hamza Duygu, tedavi gördüğü hastanede öldü. Duygu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Kamil Tunca Caddesi'nde park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü Duygu'ya otomobil çarpmış, yaralanan Duygu sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Halil Şahin Araştırma Tepecik İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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