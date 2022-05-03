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Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Fırat Y. yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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