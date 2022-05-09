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Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

BALÇOVA, İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na (35), Balçova yönünden Konak istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dizdaroğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

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