Son dakika haberi! İzmir'de Işid Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

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Son dakika haberi! İzmir'de Işid Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
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Son dakika haberi! İzmir'de Işid Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütü ile iltisaklı kişilere yardım adı altında finansman sağladıkları belirlenen A.E. ve N.T.’nin İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütü ile iltisaklı kişilere yardım adı altında finansman sağladıkları belirlenen A.E. ve N.T.'nin İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 20 Temmuz'da Menemen ve Buca ilçelerinde operasyon düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile Suriye'de IŞİD silahlı terör örgütü içinde faaliyet göstererek, terör örgütü PKK yönetimindeki Roj, Ayn İsa ve Hol kamplarında bulunan IŞİD terör örgütü ile iltisaklı şahıslara yardım adı altında finansman sağladıkları tespit edilen A.E. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.

ANKA / Güncel

Suriye İzmir PKK Güncel Haberler Son Dakika

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