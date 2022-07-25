Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tire- İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ve torunu Buse Ada Yür'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Jandarma İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title