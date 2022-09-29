Otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili biri kadın 4 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili biri kadın 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ne yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan otomobil, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 26 kilogram metamfetamin bulundu, bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüpheliyle bağlantılı 1'i kadın 3 kişi daha yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu arada, jandarma, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Kayıtlarda, takibe alınan otomobilin yol kesilerek durdurulması ve sürücünün gözaltına alınması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Torbalı İzmir Güncel Haberler

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