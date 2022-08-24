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Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

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Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bakıcı yönetimindeki 35 GB 6189 plakalı otomobil, Ödemiş-Gölcük kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracından alevlerin yükseldiğini gören Bakıcı, otomobili yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili ve makilik alanda etkili olan yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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