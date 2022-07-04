Son dakika haberleri | İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menderes ilçesindeki Kısıkköy Mobilya Şehri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İzmir'in Menderes ilçesindeki Kısıkköy Mobilya Şehri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye araçları ve Menderes Belediyesi'nin su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel