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Son dakika haberi: Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynaklar Mahallesi Cennet Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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