İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.05 sıralarında Sancaklı Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 2 uçak, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title