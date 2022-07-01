Son dakika haberleri | İzmir'de makilik yangını (1) Son dakika haberler... İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ovacık Mahallesi mevkisinde bulunan makilikte, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozer ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel Çeşme İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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