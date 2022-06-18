Son dakika haberleri | İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
Son dakika haber: İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
AA / Şafak Yel - Güncel