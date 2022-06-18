Son dakika haberleri | İzmir'de makilik alanda yangın çıktı Son dakika haber: İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA / Şafak Yel - Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | İzmir'de makilik alanda yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.