Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak ve 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. le müdahale edilmeye başlandı. Güncel AA / Zeynep Çelikkol Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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