Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak ve 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.
le müdahale edilmeye başlandı.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel