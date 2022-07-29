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Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak ve 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.

le müdahale edilmeye başlandı.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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