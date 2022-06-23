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Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bergama ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erol Çam'ın (47) kullandığı 35 VLG 23 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Bergama Fatih İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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