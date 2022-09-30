Son dakika haberleri! İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Almanya'dan, Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta ikamet eden kardeşini ziyarete gelen İ.Y. ile kardeşi K.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, mutfak bıçağıyla ağabeyi İ.Y'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. K.Y. gözaltına alınırken suç aleti bıçak evin bahçesinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı Almanya İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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