Son dakika haberleri! İncir ağacından düşen kadın öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde incir toplamak üzere çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde incir toplamak üzere çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Murat Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Havva Ünlü, meyve toplamak için bahçesindeki incir ağacına çıktı. Ünlü, dalın kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Havva Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ünlü'nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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