Son dakika haberleri: İzmir'de ikinci orman yangını (5)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre 14 SAATTE KONTROL ALTINDAİzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangına; toplam 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.
14 SAATTE KONTROL ALTINDA
İzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangına; toplam 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi. Alevler, 14 saat sonra kontrol altına alındı, 42 hektarlık alan küle döndü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel