Son dakika haberleri: İzmir'de ikinci orman yangını (5) Gelen son dakika haberine göre 14 SAATTE KONTROL ALTINDAİzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangına; toplam 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi. 14 SAATTE KONTROL ALTINDA İzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangına; toplam 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi. Alevler, 14 saat sonra kontrol altına alındı, 42 hektarlık alan küle döndü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaburun İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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