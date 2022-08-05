Son dakika haberleri... İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı Son dakika haber: İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'ndeki giyim kutusunu açtıktan sonra giysilerden seçerek aldıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, T.S, B.S ve S.S. tutuklandı, 18 yaşından küçük olan K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karabağlar ilçesinde giyim kutusunun yanına araçla gelen 5 kişi, kutuyu açtıktan sonra giysilerden seçerek araca taşımış, bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler üzerine Türk Kızılay'ın şikayetinin ardından polis ekipleri aracın plakasını tespit etmişti. Aracı kıyafetlerle bulan ekipler, dün olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı. Güncel AA / Zeynep Çelikkol Karabağlar Kızılay İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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