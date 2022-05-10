Son dakika haberleri: İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde, iddiaya göre bakıcısı G.B. (53) ile tartışan ve arbede sonucu yere düşen Sait Ali Büyükbaş (65), yaralandı.

G.B'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan G.B, emniyete götürüldü.