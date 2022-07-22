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Son dakika haber | Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşi tarafından av tüfeğiyle ağır şekilde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Nuriye M'nin cenazesi, toprağa verildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşi tarafından av tüfeğiyle ağır şekilde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Nuriye M'nin cenazesi, toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Nuriye M'nin cenazesi, ilçeye bağlı Kızıloba Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, mahalle camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mithatpaşa Mahallesi'deki Park Geçidi Caddesi'nde E.M. (51), 27 Haziran'da ayrı yaşadığı eşi Nuriye M'ye (38) av tüfeğiyle ateş açıp kaçmıştı.

Torbalı-Kemalpaşa kara yolunda polis ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Nuriye M, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Adli Tıp İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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