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Son dakika haberleri | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberleri | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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