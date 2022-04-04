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Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüs'e yenik düştü. Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada," İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Güncel, Haberler

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