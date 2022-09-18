Son dakika haberleri | İzmir'de ağaçtan düşen kişi öldü
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Son dakika gündem haberi: İzmir'in Tire ilçesinde ceviz çırpmak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde ceviz çırpmak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'ndeki bahçesinde ceviz çırpmak için ağaca çıkan Mustafa Çoban (41), dengesini kaybederek düştü.
Bahçede ağabeyini hareketsiz halde gören Hilmi Çoban, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede Mustafa Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel