Son dakika haberleri | İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı Son dakika haber: İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına, ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 4 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri gönderildi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 2 uçağın da sevk edildiği bölgede, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı. AA / Ali Korkmaz - Güncel Bergama İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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