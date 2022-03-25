Son dakika haberleri! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar yeniden yargılanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen Durak'ın, müebbet hapis cezasına çarptırılan annesi ile erkek arkadaşı, istinaf tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin, SEGBİS ile bağlandı. Sanık avukatları mazeret sunup duruşmaya katılmazken müşteki avukatları davada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu.

Mine Durak'ın cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvuru yapıldığı ve 2 Eylül'e randevu verildiğini aktaran mahkeme başkanı, Serkan Elçetin'in telefonunda istismar görüntüsü olup olmadığının tespit edilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının incelemesinin beklendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Olay

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve çocuğun sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından çocuğun cesedi, 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Tarafların temyiz başvurusu sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 3 Şubat'ta, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.