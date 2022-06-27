Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde durdurulan 3 ayrı araçta, 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde durdurulan 3 ayrı araçta, 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olan sentetik ecza hapları, sahte faturalarla temin ederek ildeki gençleri zehirlemeye çalışan şüphelilere yönelik aylarca sürdürülen saha ve analiz çalışmalarıyla dün harekete geçildi. Bornova ve Konak ilçelerinde eş zamanlı durdurulan biri hafif ticari diğerleri otomobil 3 araç, kontrol edildi. Araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda A.E.(42), M.G. (42) ve S.Y.(32) ile Suriye uyruklu D.D. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İzmir ziyaretinde konuyu dile getirip çalışmalar için teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tragger İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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