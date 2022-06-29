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Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi

Son dakika haberi: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksizsiz ve zamanında ödenmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksizsiz ve zamanında ödenmesini istedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, İZENERJİ çalışanları Basmane Meydanı'ndan Fuar Kültürpark içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'na yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arif Yıldız, TİS'te kazanılmış ikramiye, avans ve diğer hakların geciktirilerek ödenmesi sorununun İzmir Büyükşehir Belediyesinin bürokratları ve sorumlularıyla diyalog yolu ile çözülmesi için her düzeyde yöneticiyle görüştüklerini belirtti.

Belediye işçileri olarak kışın sıfır altında, yağmurda, yazın 40 derecede güneşin altında, yangın, sel, deprem, salgın, ölüm demeden çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışırken öldük, ağır bedeller ödedik. Fedakarlıksa en büyük fedakarlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakarlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir. Emeğin ve alın terinin karşılığı olan ücretlerimizin geciktirilerek yatırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Alacaklarımız zamanında ödensin diye sesleniyoruz. Bu uyarı eylemimizle, hakkımız olan toplu sözleşme alacaklarımızın eksiksiz ve zamanında ödenmesi talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bugün buradan uyarıyoruz. Ödemeler ile ilgili sıkıntılar devam ederse yarın binler onbinler oluruz, sabrımızı sınamayın. Ücretlerimiz ve sosyal haklarımız zamanında ödensin bu kente huzurlu ve güvenli hizmet üretilsin."

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AA / Tezcan Ekizler - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Arif Yıldız Basmane İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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