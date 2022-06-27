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Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi: "Putin kazanmamalı"

AA - Barış Seçkin - Güncel
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Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi: 'Putin kazanmamalı'

Son dakika gelişmesine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmaması gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmaması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Draghi'nin Ukrayna özel oturumunda dile getirdiği görüşleri, İtalya Başbakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin de katıldığı oturumda Draghi, "Ukrayna'ya destek konusunda birlik olalım. Eğer kaybederse, bütün demokrasiler kaybeder ve demokrasinin etkili bir yönetim modeli olduğunu iddia etmek güçleşir. Putin kazanmamalı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi için de önemli olduğunu belirten Draghi, "Birlik, komşu ülkelere yönelik tutumunu, uzun vadeli stratejisini derinden değiştirmiştir. Bu çok önemli bir değişikliktir." yorumunu yaptı.

Draghi'nin İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'la G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Vladimir Putin Mario Draghi Ukrayna İtalya Güncel Haberler Son Dakika

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