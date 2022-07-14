Son dakika haberleri... İsviçre'nin Zürih kentinde 15 Temmuz şehitleri yad edildi

İsviçre'nin Zürih kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunda yapılan etkinliğe İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Türk topluluğundan isimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, terör örgütü FETÖ'nün Türk devletine yönelik yarattığı tehdidi ortaya koyduğunu belirterek, "Türk milleti hain darbe teşebbüsünü iman dolu göğsüyle bertaraf etmiştir. Burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın o hain gecede vatanımızdaki mücadeleye dünyanın her yerinde demokratik kurallar çerçevesinde verdiği tepki ve desteğin de hakkını teslim etmek gerekiyor." dedi.

Uygun, darbe teşebbüsünden bu yana geçen 6 yıl içinde Türkiye'nin temel önceliklerinden birini yurt içi ve dışında FETÖ ile mücadelenin oluşturduğunu kaydetti ve "FETÖ, yurt içindeki yapısının zayıflaması sonucunda yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. Ülkemizin FETÖ ile mücadelesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcileri olarak dünyanın her yerinde FETÖ'ye karşı girişimleri durmaksızın sürdüreceklerinin altını çizen Uygun, "İsviçre'de sizlerin de desteğiyle örgütün faaliyet alanının kısıtlandığını, kabuk değiştirmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bundan sonraki mücadelemizi de yine sizlerle birlikte el ele devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Uygun, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.