Son dakika haberleri: İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den NATO üyeliği kararı - Haberler

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Son dakika haberleri: İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den NATO üyeliği kararı

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Son dakika haberleri: İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den NATO üyeliği kararı

Son dakika haber: İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

Sosyal Demokrat Parti yönetiminin yaptığı toplantıdan NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıktı.

Partiden yapılan açıklamada, "15 Mayıs'taki parti toplantısından çıkan karara göre, NATO üyeliğine başvuru yapılmasını destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, yaptığı açıklamada, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin aldığı kararı "tarihi karar" olarak nitelendirdi.

Linde, "Bugün, İsveç Sosyal Demokrat Partisi, NATO savunma ittifakına üyelik başvurusuna 'evet' diyerek, tarihi bir karar aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir bütün olarak İsveç ve Avrupa'nın güvenlik durumunu kötüleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın yarın İsveç parlamentosunda tartışılmasının ardından İsveç ve Finlandiya'nın birlikte en geç çarşamba gününe kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapacağı belirtildi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Sosyal Demokrat Parti, Mayıs, İsveç, Güncel, Haberler

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