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Son dakika haberleri! İsveç Dışişleri Bakanı Linde Suudi Arabistanlı yetkililerle uluslararası konuları görüştü

AA - Mahmut Geldi - Güncel
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Son dakika haberleri! İsveç Dışişleri Bakanı Linde Suudi Arabistanlı yetkililerle uluslararası konuları görüştü

Son dakika gelişmesine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Suudi Arabistanlı yetkililerle başkent Riyad'da uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Suudi Arabistanlı yetkililerle başkent Riyad'da uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Linde'nin temasları kapsamında Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İsveç ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğini güçlendirmenin yollarının ele alındığı aktarılan açıklamada, ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile çabaların da masaya yatırıldığı ifade edildi.

İsveçli Bakan Linde, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında gün içinde Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Yemen'deki insani krizle mücadeleyi görüşmüştü.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Riyad, İsveç, Güncel, Haberler

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