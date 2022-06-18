İstinaf eşi ve kayınvalidesini öldürmeye çalışan sanığın cezasını bozdu İSTİNAF, 17 yıllık eşi ve kayınvalidesini bıçak ve tüfekle ağır yaralayan sanığa verilen 20 yıl 10 ay hapis cezasını, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınmadan hüküm oluşturulduğu gerekçesiyle bozdu. İSTİNAF, 17 yıllık eşi ve kayınvalidesini bıçak ve tüfekle ağır yaralayan sanığa verilen 20 yıl 10 ay hapis cezasını, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınmadan hüküm oluşturulduğu gerekçesiyle bozdu. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'ta 27 Ağustos 2018'de işe gitmek için evden çıkan 17 yıllık eşi Ergül İsenç ve kayıvalidesi Ayşe Öksüzömer'i bıçaklayıp, tüfekle ateş ederek ağır yaralayan tutuklu sanık Hüseyin İsenç hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi. MAĞDURU ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU MUAYENE ETSİN İtiraz üzerine kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan muayene raporunda, müşteki Ergül İsenç'in yaralanmasının organ işlevlerine etkisi yönünden eksik tespit olduğu belirtildi. İstinaf, Ergül İsenç'in bizzat Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nda muayene edilerek verilecek rapora göre karar verilmesi gerektiğini belirtti. Eksik soruşturma sonucu karar verildiği görüşünü açıklayan istinaf mahkemesi, söz konusu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, mahkemenin verdiği kararın usulden bozulmasına hükmetti. Dava dosyası yeniden hüküm oluşturulması mahkemeye gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Esenyurt Adli Tıp Güncel Haberler

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