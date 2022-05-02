Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde 'terör örgütü propagandası yapan' şüphelilere gözaltı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapıldığı" ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geçti.

Dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan "Beritan" adlı şarkıyı söyleyen ve sloganlar atan 16 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler haklarında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.