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Son dakika haberleri | İşten çıkıp eve geldiğinde ölü bulduğu kocasını, torunu öldürmüş

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Son dakika haberleri | İşten çıkıp eve geldiğinde ölü bulduğu kocasını, torunu öldürmüş

Son dakika habere göre KONYA'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak'ın (65) banyoda ölü bulduğu eşi Abdullah Kuyucak'ı (75), torunu Yalçın Kuyucak'ın (20) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KONYA'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak'ın (65) banyoda ölü bulduğu eşi Abdullah Kuyucak'ı (75), torunu Yalçın Kuyucak'ın (20) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' suçundan poliste kaydı bulunan Kuyucak, tutuklandı.

Olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında, Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşular, Kuyucak'ın kanlar içinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın, boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyucak'ın cenazesi, otopsinin ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TORUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatice Kuyucak'ın, torunu Yalçın Kuyucak'ın zaman zaman dedesi Abdullah Kuyucak ile tartıştığını söylemesi üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan ve zaman zaman aile fertleriyle kavga edip, evden ayrıldığı saptanan Yalçın Kuyucak, saklandığı adreste, elindeki suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınırken direnen Kuyucak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya Güncel Haberler Son Dakika

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