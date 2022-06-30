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Son dakika haberleri: İstanbul - Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: İstanbul - Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.

ÇORLU JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. 500 dönüm alan kullanılmaz hale geldi.

(Hüseyin Tayyar /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İstanbul Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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