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Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de kadının arkasından yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı.

ŞİŞLİ'de kadının arkasından yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 5 Haziran'da caddede yürüyen P.B'nin arkasından yanaşan hırsız, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli'de gözaltına aldı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü. Telefonun çalınma anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının arkasından gelen kişi, çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Şişli Güncel Haberler Son Dakika

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