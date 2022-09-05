Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDE BAZ İSTASYONU OLAN ÇATIDA YANGIN

Güncel Haberler

SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı.

SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralananın olmadı.

Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üzerinde baz istasyonu da bulunan çatının tamamını sardı. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde söndürülen yangında ölen ya da yaralan olmadı. Çatıda hasar oluşurken, baz istasyonu da kullanılamaz hale geldi. Çatı yangını çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sancaktepe İtfaiye Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title