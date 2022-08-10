İstanbul merkezli 8 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden kurdukları sistemle yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 5 Ağustos'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, 49'u hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu arada, operasyon kapsamında el konulan 2 lüks otomobil ile aramalarda ele geçirilen 94 cep telefonu, 88 SIM kart, 52 banka kartı, 17 bilgisayar, kamera, 2 tablet, 12 tabanca ile yasa dışı yollarla elde edilen 7 bin 677 dolar, 2 bin 855 avro ve 145 bin 335 lira Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden kurdukları sistemle yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için 8 ay teknik ve fiziki takip yapılmıştı.

Ekiplerce 5 Ağustos'ta, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de belirlenen adreslere baskın düzenlenmiş, tespit edilen 75 hedef şüpheliden 58'i yakalanırken, çalışmaların devamında 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.