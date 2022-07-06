Son dakika haberleri: İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Maltepede 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. İkinci kattaki dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, İdealtepe Mahallesi Eraykent Sitesi Sokak içerisindeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın ikinci katında oturan Mustafa Kurtuluş mars isimli kedisinin içeride kaldığını itfaiye ekiplerine söyledi. Evin balkonundan içeriye giren ekipler, yoğun dumana maruz kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Mustafa Kurtuluş ise "İtfaiye ekipleriyle birlikte çıkacaktık ama tehlikeli olur diye beni çıkartmadılar. Kediyi dairede bulup hemen getirdiler. Çok korkmuşö diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel