Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kuştepe'de biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı

Son dakika haberleri! Kuştepe'de biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haber: ŞİŞLİ Kuştepe'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ Kuştepe'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuştepe'de 15 Ağustos Pazartesi günü iki aile arasında başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen ve biri polis memuru 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  "Kasten Yaralama-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet-Devlet Malına Zarar Verme-Polise Silahlı Mukavemet" suçlarından mahkemeye çıkarılan, E.Ç., B.Ç., M.G., E.K. ve G.K. tutuklanırken, S.D. ve S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title