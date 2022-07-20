Son dakika haberleri | İSTANBUL-KARTAL'DA HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLIĞI KAMERADA Son dakika haberleri: KARTAL'da park halindeki lüks otomobilden "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalan şüpheli yakalandı. KARTAL'da park halindeki lüks otomobilden "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobile girerek kontrol panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde park ettiği otomobilinden "hayalet gösterge" olarak bilinen kontrol panelini çalındığını fark eden M.S. durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilden kontrol panelini çalan şüphelinin Emre D. olduğunu tespit etti. Emre. D. Maltepe'de gözaltına alındı. Şüpheli Emre D.'nin daha önceden 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Emre D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin otomobilden kontrol panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına yaklaşan kişinin ön sağ camı kırarak aracın içine girdiği, kontrol panelini çalarak arka kapıdan çıktığı görülüyor. Şüpheli, kendisini bekleyen suç ortağının motosikletinin arkasına binerek uzaklaştığı görülüyor. Görüntü dökümü: ---------------------------------------------- -Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamera görüntüsü -Şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Sultan Mehmet İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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