Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İSTANBUL'da eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. 42 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler Güncel Haberler Son Dakika

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