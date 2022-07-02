Haliç'te metrobüste yangın-2
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hasan YILDIRIM/ HALİÇ köprüsünde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasan YILDIRIM/ HALİÇ köprüsünde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beyoğlu Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel