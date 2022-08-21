Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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