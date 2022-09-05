Son dakika haberleri! İSTANBUL-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI(2)

Bir son dakika haberine göre TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.

Silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada,"PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranması bulunan, Yunanistan Ülkesinde bulunan Lavrion kampında ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi alıp ülkemizde bombalı ve silahlı eylem arayışı içerisinde olan 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu 03.09.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Ayrıca operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.