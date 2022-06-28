Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek. AA / Şükrü Gündüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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