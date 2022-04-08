Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 17 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'da, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.

BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Ekiplerin belirlediği adreslerden biri de Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi Yeni Asır Sokak'ta bulunan 3 katlı bina oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede ekipler arama yaptı. İstanbul genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla polis ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 21 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.